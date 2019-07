Brandweer verdelgt eikenprocessierups in Hanestraat Yannick De Spiegeleir

23 juli 2019

13u48 5 Moerbeke-Waas In Moerbeke is afgelopen weekend de aanwezigheid van eikenprocessierupsen vastgesteld. In de Hanestraat hadden ze zich in de stam en kruin van enkele eiken hadden genesteld.

De brandweer kwam ter plaatse om de ‘nesten’ weg te branden omdat de brandharen van de dieren verwondingen kunnen veroorzaken bij mensen. “De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in de bebouwde kom of op andere plaatsen waar mensen vaak komen zoals wandelwegen, fietspaden of recreatieterreinen”, zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld). “Binnen onze gemeentelijke technische dienst heeft één van onze medewerkers veel ervaring met het bestrijden van de eikenprocessierups, die persoon bekijkt ook de risico’s. Omwille van de gezondheidsrisico’s is het toch wel belangrijk dat de bestrijding wordt uitgevoerd door gespecialiseerde mensen. Inwoners mogen dus niet zelf bestrijden. Op private eigendommen komt de technische dienst niet tussen en moeten bewoners dus zelf een gespecialiseerde firma contacteren. Uiteraard blijf je beter zo ver mogelijk uit de buurt van een mogelijk nest, omdat de haartjes gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken”, waarschuwt De Caluwé nog.