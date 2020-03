Bibliotheek biedt afhaalservice aan: “Ontlenen op afspraak” Yannick De Spiegeleir

30 maart 2020

16u40 1 Moerbeke-Waas De bibliotheek van Moerbeke is door de coronacrisis tot nader order gesloten, maar lanceert voor haar leden nu wel een alternatieve afhaalservice. “Ze kunnen bibliotheekmaterialen ontlenen op afspraak”, klinkt het.

De nieuwe tijdelijke service die in het leven wordt geroepen heet Bib & Go en geldt enkel voor bestaande leden. Tijdens de sluiting worden geen nieuwe lidmaatschappen aangemaakt.

Per lener kunnen er tien materialen ontleend worden via het aanvraagformulier Bib & Go. De beschikbaarheid kan nagekeken worden op https://moerbeke.bibliotheek.be. Indien een materiaal niet aanwezig is, zal er een alternatief meegegeven worden.

“Een bibliotheekmedewerker zal je informeren op welk tijdstip de materialen kunnen afgehaald worden. Deze zullen klaarliggen in de inkomhal van de bibliotheek. Hou bij het afhalen 1,5 meter afstand”, klinkt de oproep.

Wie een formulier bezorgt voor 12 uur kan de volgende werkdag zijn boeken afhalen.