Betere hulpverlening voor Moerbeke door verplaatsing ziekenwagen Yannick De Spiegeleir

11 oktober 2019

18u39 1 Moerbeke-Waas De FOD Volksgezondheid gaf haar goedkeuring om de ziekenwagen van Zelzate naar Wachtebeke te verplaatsen. De ziekenwagen wordt uitgebaat door de Hulpverleningszone Centrum, waar Moerbeke deel van uitmaakt. “Bovendien zal de dienst 24 op 24 worden bemand, waardoor ook de vertrektijden worden verkort”, geeft burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé (Open Vld) van Moerbeke aan.

De nieuwe ambulancepost komt in een Proximusgebouw in Walderdonk. “Dit is goed nieuws voor onze inwoners, omdat de interventietijden enorm worden verkort”, aldus De Caluwé. De verplaatsing van de post van Zelzate naar Wachtebeke staat op de agenda van de zoneraad volgende week. Moerbeke deed zelf ook al heel wat inspanningen om haar inwoners snelle eerste hulp te kunnen bieden, door bijvoorbeeld de plaatsing van 3 AED-toestellen (in het centrum, op de Kruisstraat enop de Koewacht).

Burgemeester De Caluwé: “We zijn trouwens van plan om binnenkort samen met het Rode Kruis een aantal cursussen voor inwoners te organiseren, zodat ze met het AEDtoestel kunnen leren werken. En ook KFC Moerbeke schafte eerder al een AED-toestel dat ze sinds vorige week ook 24 op 24 toegankelijk hebben gemaakt. We zijn hen daar bijzonder dankbaar voor, want hierdoor beschikt Moerbeke over 4 publiek toegankelijke AED-toestellen.”