Bestuurder wijkt af van de E34 en belandt in de gracht JDG

03 november 2019

17u51 0 Moerbeke-Waas De bestuurder van een personenwagen is zondagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval op de E34 in Moerbeke-Waas.

Het voertuig belandde vlak voor de afrit van Moerbeke-Waas in de gracht langs de E34. Dat gebeurde in de richting van Antwerpen. De brandweer moest het slachtoffer uit de wagen bevrijden. Volgens de eerste vaststellingen is de bestuurder zwaargewond, maar verkeert die niet in levensgevaar.

Door het ongeval werd één rijstrook richting Antwerpen afgezet, met de nodige verkeershinder tot gevolg. Hoe en waarom de wagen van de baan afweek, is voorlopig onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse.