Benefiet voor gezin met zeven kinderen dat alles verloor in brand: “Nog lange weg te gaan, maar solidariteit doet deugd” Kristof Pieters

07 juli 2019

14u43 0 Moerbeke-Waas Op de terreinen van transportbedrijf Cerpentier vond zaterdag een truckshow plaats ten voordele van een familie die alles is kwijt geraakt in een verwoestende brand. Daniella van Vooren en David Dekyvere hebben intussen elders onderdak gekregen maar zullen de steun kunnen gebruiken voor de heropbouw van hun woonst. “Het zal vermoedelijk toch anderhalf tot twee jaar duren vooraleer we kunnen terugkeren”, vertelt het koppel.

De getroffen familie is afkomstig uit Zulte. In de nacht van 5 op 6 juni ontstond een kortsluiting in de microgolfoven in de keuken. De daaropvolgende brand zette het hele huis in een mum van tijd in lichterlaaie. Het nieuw samengesteld gezin met in totaal zeven kinderen verloor alles in de brand. “Het enige dat we nog hebben was de pyjama die we op dat moment aan hadden”, getuigt David. Hij was gelukkig zelf nog net op tijd wakker geworden zodat iedereen van de familie veilig en wel het huis nog kon verlaten. “Maar de ravage is groot. Er schiet niks meer over van ons huis en ook al onze persoonlijke spullen zijn in de brand gebleven. We hebben echt niks meer uit het vuur kunnen redden.”

Het gezin heeft deze week na lang zoeken een nieuwe woonst gevonden. “Op de privémarkt want via het OCMW was er geen enkel huis beschikbaar dat geschikt is voor onze familie”, vult Daniella aan. “We zijn nu eindelijk een beetje terug op adem aan het komen maar het is een hectische maand geweest. De solidariteit was wel hartverwarmend. Kledij, huisraad, enz werden massaal aangevoerd. We moesten op een bepaald moment zelfs de inzameling een halt toeroepen. Ook de vrije basisschool van Zulte heeft enorm veel werk verricht. De leerlingen hebben een carwash op poten gezet en er loopt momenteel nog een snoepverkoop.”

Afgelopen zaterdag schoven een 70-tal mensen aan voor een barbecue en vond er een truckshow plaats op de terreinen van het transportbedrijf Cerpentier in Moerbeke-Waas. Het initiatief voor dit benefiet kwam van Dunja De Scheermaecker, de nicht van Daniella. “Zowel David als mijn man Stefaan zijn truckers en dus kwam ik op het idee om hier een truckshow te organiseren. De deelnemende vrachtwagens en bezoekers betalen een kleine bijdrage en ook de opbrengst van het eetfestijn gaat integraal naar Daniella en David.”

Het geld zal het koppel alleszins goed kunnen gebruiken. “We hebben besloten om terug te keren en zitten nu met een architect rond de tafel om te bekijken wat er mogelijk is”, legt David uit. “Het staat wel vast dat het huis moet afgebroken worden. Er zal nu een offerte worden gemaakt en dan weten we hoever we gaan springen met het geld van de verzekering. In ieder geval kijken we aan tegen een periode van anderhalf tot twee jaar vooraleer we kunnen terugkeren. We blijven echter positief ingesteld. Het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt. We zullen ons nestje wel heropbouwen. De enorme steun die we krijgen, geeft ons de nodige moed hiervoor.”

Vandaag vindt er al weer een nieuwe benefietactie plaats. Nog tot vanavond is er een spaghettifestijn in het Fiertelhof in Zulte.