Beklaagde na snelheidsovertreding in bebouwde kom: “In paniek na gasgeur bij woning seizoensarbeiders” Koen Baten

19 mei 2020

15u38 1 Moerbeke-Waas T.L. uit Moerbeke stond vanochtend terecht voor een stevige snelheidsovertreding in de bebouwde kom van Moerbeke. Hij werd er geflitst aan een snelheid van 100 kilometer per uur. “Mijn seizoensarbeiders belden voor een gasgeur in hun woning en ik ben in paniek naar daar gereden", aldus L.

De feiten gebeurden om 20 uur op een brede steenweg in Moerbeke. “De weg moedigt aan om snel te rijden, maar dat is natuurlijk geen excuus”, aldus zijn raadsman. “Het was zeker niet mijn bedoeling om iemand in gevaar te brengen, ik was gewoon bezorgd", verklaarde L.

De zware snelheidsovertreding leverde de man een geldboete op van 1.600 euro en 45 dagen rijverbod.