Arbeider komt om het leven na val in schacht op bouwwerf Kristof Pieters

21 augustus 2020

13u33 12 Moerbeke-Waas Op een werf van een appartementencomplex in aanbouw in de Terweststraat in Moerbeke-Waas is vrijdag een arbeider om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer verloor het evenwicht en viel te pletter in een smalle schacht voor nutsleidingen.



De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar voor de arbeider kon geen hulp meer baten. Hij was op slag dood. Ook de MUG-helikopter uit Brugge werd voor het incident opgeroepen, maar mocht nog voor zijn aankomst rechtsomkeer maken.

Het ongeval gebeurde rond 11 uur op een bouwwerf op de site van de voormalige suikerfabriek van Moerbeke. Er worden momenteel vier appartementsgebouwen opgetrokken met in totaal 60 appartementen met uitzicht op de Moervaart. Het project bevindt zich momenteel nog in de ruwbouwfase.

Het parket stuurt een deskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. “We weten nog niet precies hoe het ongeval is kunnen gebeuren omdat er geen getuigen waren”, zegt arbeidsauditeur Jan Vermeir. “Zijn collega’s hoorden plots een luide bonk en zijn dan poolshoogte gaan nemen. Het slachtoffer viel vanop de tweede verdieping in een smalle schacht voor nutsleidingen van zo’n 80 op 80 centimeter. Hij viel zo’n zes meter naar beneden. Er was geen valbescherming aangebracht. De schacht lag dus open. Het ongeval toont aan dat men ook in een smalle opening een dodelijke val kan maken.”

Het slachtoffer is een man van Portugese origine die voor een Portugese onderaannemer werkte en in Anderlecht woonachtig was.