Ann Coppens wint Zilveren camera met natuurbeelden Yannick De Spiegeleir

06 april 2020

16u45 0 Moerbeke-Waas De Wase natuurfotografe Ann Coppens is opnieuw in de prijzen gevallen met haar natuurbeelden van vogels.

Coppens werd al meermaals bekroond door de jury van de Europese fotografieprijzen. In 2017 wist de beroepsfotografe uit Sint-Gillis-Waas, die deze winter haar werk nog exposeerde in de bibliotheek van Moerbeke, ons land op de kaart te zetten op vlak van natuurfotografie. Met haar werk van de vliegende zeearend wist ze op wereldniveau de bronzen medaille binnen te halen in de categorie natuur.

Maar hier hield het niet op. Zowel in 2017 als in 2018 werd Ann bekroond met de gouden camera in de categorie wildlife en behaalde zo de titel van European Professional Wildlife Photographer of the year. In 2019 werd ze bekroond met zilver. Ook dit jaar behoorde Ann tot de finalisten. De prijsuitreiking had normaal plaats gevonden in Rome in maart. Het coronavirus Covid-19 besliste daar anders over.

“Ik ben heel blij dat ik opnieuw de trotse eigenaar wordt van een zilveren camera”, aldus Ann Coppens. Haar werk kan je bekijken op haar website www.anncoppens.be.