't is eens iets anders dan les wiskunde: leerlingen De Palster verbouwen eigen speelplaats Yannick De Spiegeleir

23 januari 2020

16u42 0 Moerbeke-Waas Als leerlingen zelf de speelplaats van je school ontwerpen én in elkaar timmeren? Voor de scholieren van vrije basisschool De Palster in Moerbeke werd die droom deze week werkelijkheid. Samen met de mensen van het Antwerpse Atelier Recup gingen ze aan de slag om hun ideeën te verwezenlijken.

Wie deze week in de omgeving van De Palster vertoeft, hoort regelmatig het krakende geluid van vijzen die in hout gedraaid worden. De school wil haar traditionele stenen speelplaats de komende jaren avontuurlijker maken met groen en spelelementen, maar het rekent daarvoor niet op aannemers, maar op haar eigen leerlingen.

“Mijn collega An kent toevallig de mensen van Atelier Recup uit Antwerpen: een initiatief van beeldend kunstenaar Christophe Lemmens en landschapsarchitect Ruud Mesdag. Ze sprak hen aan voor een samenwerking met onze school en van het één kwam het ander. Christophe en Ruud maken er een erezaak van om het nut van recuperatiematerialen te bewijzen”, vertelt leerkracht Pieter Boone. “In het verleden gingen ze al aan de slag met buurtbewoners of festivals om met recuperatiemateriaal uit de bouw nieuwe dingen te maken. Zo kwamen we bij hen terecht.

Eerste school

“Dit is onze eerste samenwerking met een school”, zegt Christophe Lemmens van Atelier Recup. “We staan erop om ons doelpubliek mee in het bouwproces te betrekken. Door samen te bouwen en te onderzoeken kunnen we onze kennis en vaardigheden doorgeven aan de leerlingen en worden ze ook bewust van de vele mogelijkheden met materialen die anders vaak op de afvalberg belanden.”

Alle recuperaties komen van containers die Atelier Recup in het straatbeeld tegen komen, via bouwwerven, renovatie projecten, containerparken, giften, vergeten oude kelders, rommelmarkten, de kringwinkel of tentoonstellingen.

Razend enthousiast

De leerlingen zelf zijn razend enthousiast over de vrijheid die ze krijgen om hun creativiteit te tonen. “Tof dat we onze eigen speelplaats mogen pimpen. Eerst hebben we samen met Atelier Recup een schets gemaakt en nu werken we die uit. Zo maken we onder andere een podium waarop we kunnen spelen, een chillhoek en zullen we samen met meester Pieter ook nog schaakhuisjes bouwen.”

De huidige houten constructies op de bestaande speelplaats zijn niet het eindpunt. “Er is een plan om alle speelruimte op de school aan te pakken. We geven onszelf vijf jaar om dat volledig uit te voeren”, besluit Boone.