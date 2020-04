Sierplantenteler Leybaert lanceert ‘Rhodo Drive In’: “Kom je rhododendron halen, of laat hem leveren!” Yannick De Spiegeleir

09 april 2020

12u18 0 Moerbeke-Waas De sierteeltsector deelt in de klappen door de coronacrisis. Bij het Moerbeekse bedrijf Leybaert pakken ze daarom uit met de ‘Rhodo Drive in’. Ze bieden hiermee een afhaal- en leverdienst aan, met naast rhododendrons, ook azalea’s en blauwe bessen in het aanbod.

Het Moerbeekse bedrijf is een internationale speler in de sector, maar wordt momenteel midscheeps getroffen door het beruchte virus. Net op het moment dat zaakvoerder Tom Leybaert en zijn medewerkers met het planten begonnen, barstte de crisis los en viel de export stil. De gevolgen voor de omzet van het bedrijf zijn navenant.

Rhododendron

Toch bleef Leybaert niet bij de pakken zitten. Met de nodige aandacht voor de social distancing-maatregelen is het bedrijf gestart met Rhodo Drive In: een afhaal- en leverdienst waar particuliere klanten hun op voorhand bestelde en betaalde planten kunnen afhalen of laten leveren aan huis. “De rhododendron wordt in maart en april verkocht om in mei te bloeien. Daarom dat we tot actie zijn overgegaan. Wie ze nu aankoopt, kan er nog jaren van genieten in de tuin”, klinkt het.

Naast rhododendrons kan je ook blauwe bessen, azalea’s en potgrond bestellen via deze link.