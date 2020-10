Natuurpunt nodigt uit voor paddenstoelenzoektocht Yannick De Spiegeleir

03 oktober 2020

17u54 1 Moerbeke-Waas Dit najaar organiseert Natuurpunt Moervaart-Zuidlede geen gegidste paddenstoelenwandeling in het Heidebos. Kinderen en volwassenen worden wel uitgenodigd om zélf op zoek te gaan naar paddenstoelen in vele formaten en kleuren.

“Op de groene wandeling (de AS Adventurewandeling) kom je de hele maand oktober op verschillende plaatsen infobordjes tegen over paddenstoelen. Zo ontdek je al wandelend dat er paddenstoelen bestaan in vele formaten en kleuren”, zegt Frans Goris van Natuurpunt Moervaart-Zuidlede. “Sommige hebben grappige namen, andere hebben enkel een moeilijke naam. Hou er wel rekening mee dat paddenstoelen vergankelijk zijn. Sommige zie je slechts enkele dagen.”

Op enkele bordjes ontdekken kinderen een speciaal opdrachtje voor hen. Dit maakt de wandeling ook voor kindjes extra aantrekkelijk. “Pluk zeker geen paddenstoelen om de onderkant te bekijken. Breng gewoon een spiegeltje mee. Veel handiger en zo kan iedereen na jou er ook nog van genieten”, klinkt het. “Het was een zeer droge warme zomer. Paddenstoelen zijn de “vruchten” van de zwamdraden die onder de grond en in het hout van bomen groeien. Om de zwamdraden te laten groeien, is er heel wat vocht nodig. Paddenstoelen verschijnen na een schokeffect. Dit kan door een groot verschil in dag- en nachttemperatuur, maar zeker ook na een periode van veel regen. Het zou dus best kunnen dat er begin oktober nog weinig te zien is. Als er in de loop van oktober toch opeens nachtvorst komt, verdwijnen de meeste paddenstoelen.”

De wandeling kan je starten vanaf Parking 1 van het Heidebos. Honden worden op deze wandeling niet toegelaten.