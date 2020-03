‘Moerbeke Helpt’ en belt ook alle zeventigplussers op Kristof Pieters

26 maart 2020

17u34 0 Moerbeke-Waas De gemeente Moerbeke heeft donderdag het vrijwilligersplatform Moerbeke Helpt boven de doopvont gehouden. Vrijwilligers en hulpbehoevenden kunnen zich voortaan digitaal aanmelden via www.moerbeke.be/moerbekehelpt.” Alle senioren van 70+ krijgen bovendien een belletje of een brief in de bus want niet iedereen heeft de kans zich digitaal aan te melden”, zegt schepen Sarah Poppe. “E en kort telefoontje met de vraag of alles goed gaat kan voor mensen die hulp nodig hebben een wereld van verschil maken.”

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. Vooral de kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen vaak hulp gebruiken. “Tegelijkertijd zijn veel Moerbekenaren vandaag al in de weer als vrijwilliger”, legt Poppe uit. “Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, hebben we daarom het centraal platform ‘Moerbeke Helpt’ opgestart. Zo kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen en voor zo veel mogelijk mensen iets betekenen. In deze tijden is een solidair gebaar heel veel waard.”

Digitaal platform

De gemeente Moerbeke heeft de krachten gebundeld met het Sociaal Huis en een aantal vrijwilligers en werkt samen met Give A Day voor het digitaal platform. “Op www.moerbeke.be/moerbekehelpt worden alle vragen gebundeld en zie je eenvoudig hoe je kan bijdragen als vrijwilliger. Dat kan ook telefonisch op het nummer 09/346 81 61. Boodschappen doen voor een oudere buur, de hond uitlaten, naar de apotheek gaan, maaltijden rondbrengen, brieven schrijven, telefoneren met een oudere persoon die thuis moet blijven of in een rusthuis zit,… het zijn maar enkele voorbeelden. Het Sociaal Huis brengt vrijwilligers die zich willen inzetten in verbinding met de noden die er zijn.”

Webpagina voor handelaars

Daarnaast voorziet het gemeentebestuur sinds donderdag ook een pagina op haar website waar zelfstandigen en ondernemers (https://www.moerbeke.be/moerbeekse-zelfstandigen-en-ondernemers) hun aangepaste dienstverlening kunnen doorgeven. “Wij bundelen de informatie en zorgen voor een overzicht voor de inwoners, zo stimuleren we om lokaal te blijven winkelen. Belastingen voor zelfstandigen en ondernemers zijn er niet in onze gemeente, behalve dan standplaats voor de marktkramers. Die krijgen uiteraard hun bijdrage voor de maand maart en april terugbetaald”, zegt schepen Sarah Poppe nog.