"In 2019 54 geboortes en 63 overlijdens in Moerbeke": gemeente stelt jaarverslag voor

22 juni 2020

15u25 0 Moerbeke-Waas De gemeente Moerbeke stelt op de gemeenteraad van 30 juni, naast de jaarrekening, ook het jaarverslag van 2019 voor. Dat jaarverslag bevat heel wat interessante cijfers over de werking van de gemeente. “Het is voor het eerst dat we niet alleen een rapport over de financiën presenteren, maar ook algemene cijfers over onze werking”, licht burgemeester Robby De Caluwé toe. “Het is een bijzonder lijvig document geworden van 44 pagina’s.”

In het jaarverslag lezen we onder andere dat Moerbeke intussen 6.566 inwoners en 2.721 huishoudens telde eind 2019. Ook het in de loop van 2019 ingevoerde afsprakensysteem blijkt een succes te zijn. “Twee derde van de afspraken werden door de inwoners zelf via de website geboekt, één derde van de afspraken werd telefonisch of ter plaatse gemaakt. We stellen vast dat de tevredenheid van burgers die op afspraak langskomen, hoger is dan de mensen die tijdens de vrije openingsuren op dinsdagvoormiddag of woensdagnamiddag langskomen. Dat is ook niet verwonderlijk, aangezien er bij het langskomen op afspraak geen wachttijden zijn en ook de dienstverlening meestal sneller verloopt omdat men sommige zaken al op voorhand kan voorbereiden tegen dat de burger langskomt. De burger die op afspraak komt is dus sneller én beter geholpen”, aldus De Caluwé.

Inwoners kunnen trouwens ook een afspraak met de burgemeester zelf boeken via het afsprakensysteem. “Vroeger hield ik een zitdag, maar dat was niet efficiënt. Nu kunnen burgers op mijn vrije momenten zelf een afspraak inplannen en kan ik ook al vooraf eventueel informatie inwinnen bij de diensten of de burger direct naar de juiste diensten doorverwijzen.”

54 geboortes en 63 overlijdens

Verder lezen we in het jaarverslag dat er in Moerbeke 54 baby’s werden geboren, dat er 3 adopties waren en dat 2 inwoners hun voornaam lieten wijzigen. Er vielen ook 63 overlijdens van Moerbekenaren te betreuren. 39 mensen gingen officieel samenwonen, 8 beëindigden hun samenlevingscontract en 27 mensen traden in het huwelijksbootje. 9 koppels scheidden uit de echt. “Het was in 2019 een rustig jaar op vlak van huwelijken, vermoedelijk zullen er in 2020 nog minder zijn omwille van Covid 19.” De Caluwé doet de meeste huwelijken zelf. “Wij zijn trouwens zowat de enige gemeente waar een huwelijk gratis is. Toch geven we alle aanwezigen na de plechtigheid een drankje”, vertelt De Caluwé.

Het jaarverslag geeft ook een zicht op de subsidies die de gemeente verdeelt. In 2019 werd 19.800 EUR subsidies aan jeugdverenigingen betaald. De sportverenigingen konden op 11.800 EUR subsidies rekenen.

De gemeente heeft ook heel actief verenigingsleven. “Met 121 activiteiten waarbij de gemeente een rol had, is er dus heel wat werk voor bijvoorbeeld onze technische dienst, maar ook de veiligheidsdiensten, om deze allemaal op een veilige manier te laten verlopen. Ook dit is een indirecte steun aan het verenigingsleven”, aldus De Caluwé.

We zien ook dat Moerbeke relatief weinig mensen in armoede heeft, met slechts een beperkt aantal mensen (16) die een leefloon krijgen. “Wel deelde de gemeente heel wat voedselpakketten uit.”

Het volledige jaarverslag kan je nalezen via deze link: https://www.moerbeke.be/sites/default/files/atoms/files/Jaarverslag%202019_0.pdf