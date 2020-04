Gemeente Moerbeke biedt voorlopig geen mondmaskers aan voor inwoners: “Geen goed idee” Yannick De Spiegeleir

22 april 2020

15u09 10 Moerbeke-Waas De gemeente Moerbeke doet voorlopig geen aanbod van mondmaskers voor haar inwoners. “We zien overal gemeenten initiatieven nemen, maar dit is geen goed idee om verschillende redenen”, zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld).

“Ten eerste is er pas nu vrijdag veiligheidsraad. Daar zullen mogelijk adviezen komen rond gebruik, welk soort, en wat de Vlaamse of federale overheid zal doen. Nu al bestellingen plaatsen, is dus voorbarig”, vindt De Caluwé. Bovendien hebben lokale besturen niet de kennis waardoor ze riskeren een fout type te bestellen en is het logistiek een quasi onmogelijke opdracht om de verdeling op een goede en veilige manier te doen, luidt het in Moerbeke.

Burgemeester Robby De Caluwé: “Er wordt een productie van mondmaskers in ons land opgestart, waarmee men een capaciteit van 4 miljoen mondmaskers per week kan halen. Daarnaast heeft de federale overheid al afspraken gemaakt met bpost voor een eventuele verdeling van mondmaskers. Om die reden is het echt niet verstandig om nu al mondmaskers te gaan verdelen als lokaal bestuur. Bovendien: één mondmasker per inwoner volstaat niet, want dan heeft men geen reserve tijdens het wassen van het herbruikbare masker.”

Kennis van zaken

De Caluwé wijst erop dat er momenteel alleen maar een aanbeveling is om mondmaskers te dragen. Dit is zeker een nuttige aanbeveling, maar het is aan te raden dat men deze zelf aankoopt bij iemand met kennis van zaken, die de juiste uitleg kan geven. “Ik denk hierbij concreet aan de apotheken, die ook nu een voorraad mondmaskers hebben. Zij kunnen een degelijke uitleg geven over een juist gebruik en begeleiden je ook om het juiste type en maat te kiezen.”

De Caluwé betreurt het opbod dat momenteel in gang is gezet tussen gemeenten: “De ene gemeente na de andere wil niet onderdoen en neemt nu ook initiatieven. De druk op gemeentebesturen wordt nu vergroot, maar rationeel is er geen enkele reden om hier op dit moment in mee te gaan.” Wanneer de veiligheidsraad er vrijdag voor zou opteren dat de gemeenten wel verantwoordelijk zijn, zal de gemeente Moerbeke uiteraard ook initiatieven nemen. “Maar voorlopig ga ik er dus van uit dat het niet nodig is dat lokale besturen hier het initiatief in nemen”, aldus nog De Caluwé.