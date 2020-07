Anton van Wilderodegenootschap en gemeente sluiten beheersovereenkomst af: “Zekerheid dat het woonhuis verder als museum kan gepromoot worden” Yannick De Spiegeleir

06 juli 2020

Eind 2017 werd het Anton van Wilderodehuis door de provincie aan de gemeente Moerbeke overgedragen. De gemeente en het Anton van Wilderodegenootschap bereikten een akkoord over het verdere beheer van de nalatenschap van de dichter

“Het gemeentebestuur geeft het huis in beheer aan het Anton van Wilderodegenootschap. Zij zijn best geplaatst om dat te doen, en door een beheersovereenkomst te geven, geven we hen rechtszekerheid dat ze de woning blijvend kunnen gebruiken om hun werking te garanderen”, aldus burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld).

Het genootschap onderhandelde de voorbije maanden een beheersovereenkomst met het gemeentebestuur van Moerbeke. “Hierdoor krijgen we het beheer over huis en nalatenschap toegewezen. Op die manier hebben we zekerheid dat het woonhuis verder als museum kan gepromoot worden en dat we er evenementen kunnen blijven organiseren om Van Wilderode en zijn werk nog meer in de belangstelling te brengen”, zegt Marc Neetesonne namens het van Wilderodegenootschap.

Schenking

De erven Coupé hebben de kunstcollectie van de dichter met andere woorden de ganse inboedel van het huis (meubilair, kunstwerken en boeken uitgezonderd het archief, de persoonlijke documenten en de dagboeken) geschonken aan de gemeente Moerbeke. “De inboedel van de woning is eigendom van de erfgenamen van Anton van Wilderode. Zij schenken deze aan de gemeente om het huis en de nalatenschap van de dichter als één geheel te kunnen beheren”, vertelt burgemeester Robby De Caluwé. Zij stellen als voorwaarde voor de schenking dat het huis en de inboedel als één geheel bewaard moet blijven minimaal tot de beheersovereenkomst tussen de gemeente en de Anton van Wilderodegenootschap vzw ophoudt te bestaan. “Daardoor zijn de meer dan 360 kunstwerken van het containerpark gered”, aldus Neetesonne.