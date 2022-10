Misbruikte burgemeester Ward Vergote zijn voorkennis bij aankoop landbouwgrond die later spectaculair in waarde steeg? “Het document van Audit Vlaanderen is zwak, onvolledig en slordig”

LEUVEN/ANTWERPEN STRAFPLEI­TERS. Issabel De Fré ruilde handels­recht voor roofmoor­den en zedenzaken: “Ik vind nog altijd dat Bart De Pauw te streng gestraft is”

Haar carrière leek zich in de — we schrijven het met alle respect — eerder grijze regionen van de juridische wereld te gaan afspelen. Maar haar stage dreef Issabel De Fré (36) richting het strafrecht — en dan vooral zedenzaken. “Sven Mary kwam ooit aan de unief vertellen hoe hard de stiel kan zijn. Wel, ik moet hem gelijk geven.” Al mag de riem er soms ook even af. Zo voeren we met haar een boeiend telefonisch gesprek over onder meer de slinger van MeToo, terwijl ze zich opmaakt voor een diner in het nieuwe restaurant van sterrenchef Kobe Desramaults op Sicilië.

6:00