Minnaar (30) schiet vrouw (32) neer en Lennert keert terug naar boksclub nadat hij zware tak op het hoofd kreeg: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. Ratten in de goot en muizenuitwerpselen in keukenlades. Nadat buren van het Oud Strijdersplein in Sint-Gillis-Dendermonde aan de alarmbel trokken over de overlast van ongedierte door een woning in hun straat die tot een vuilnisbelt herschapen was, is er zaterdag eindelijk ingegrepen. Een buurman van de eigenares en zijn zoon grepen zelf in en startten, gehuld in wit beschermingspak en mondmasker, een grootscheepse opruimactie. Tot grote opluchting van de buurt.

LEES MEER

Volledig scherm © Geert De Rycke

2. Zijn ogen fonkelen als hij ons een foto toont van Rechiel (39). Landbouwer Marc Martain (55) uit Zillebeke is opnieuw verliefd. Hij is net thuis van een onvergetelijke maand op de Filipijnen en kijkt nu al reikhalzend uit naar een nieuwe trip, in september. “Al is het niet allemaal rozengeur en maneschijn momenteel”, zucht de West-Vlaming. “Mijn vader is slecht te been en takelt af. En dan is er nog die vervelende rechtzaak rond milieuvervuiling. Rechiel doet me die ellende vergeten, al is er ook één grote ‘maar’...”

LEES MEER

Volledig scherm Marc Martain belt dagelijks met zijn nieuwe vriendin in de Filipijnen. © Henk Deleu

3. Tot gisteren was Blueness, het nieuwe restaurant van Sergio Herman, niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Maar die mededeling op de website werd nu aangepast. Volgens de Sergio Herman Group is er absoluut geen kwade wil in het spel. “We hebben een oplossing gevonden”, klinkt het.

LEES MEER

Volledig scherm Sergio Herman, chef Jaclyn Kong en Lady Maître Dorine Van Den Eynde © RV

4. “De bokssport is een deel van mijn leven geworden en ik ben blij dat de club dit doet voor mij.” Lennert Lecompte, de 17-jarige jongen die zwaargewond raakte nadat hij in Menen een tak op zijn hoofd kreeg tijdens een storm, kwam zaterdag voor het eerst sinds lang terug naar de club waar hij al enkele jaren traint. Daar mocht hij op de eerste rij zitten voor de kamp van Lauwenaar Christophe Lefebvre en professioneel vechtsporter Quentin Ruskov Domingos.

LEES MEER

Volledig scherm Lauwe Christophe Lefebvre neemt het op tegen profboxer © Henk Deleu

5. Een 32-jarige vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag overleden in het ziekenhuis nadat haar 30-jarige minaar S.D. haar neergeschoten had. Na de feiten nam hij het slachtoffer nog mee in de auto naar zijn zus, waar hij alles opbiechtte. “Ze stuurde me omstreeks 20 uur nog dat ze op weg naar huis was”, reageert haar echtgenoot. “Dat is het laatste wat ik van haar gehoord heb...”

LEES MEER

6. Als de voorspellingen kloppen, dan maken we ons op voor een lange, warme zomer. Ideaal dus om bij een kustbezoek een glas te gaan drinken in één van de vele strandbars op het zand. Een aantal jaar geleden kon je die bars nog op één hand tellen, tegenwoordig heb je keuze uit meer dan 100 (!) adresjes. Onze journalist trok zijn teenslippers aan, bezocht elke kustgemeente en koos er telkens zijn favoriete adresje uit. Schol! En genieten maar!

LEES MEER

Volledig scherm Strandbar Siesta Beach te Knokke is open met het zonnige weer: Tina Verheylen en Céleste Plehiers © Benny Proot

Ook vorige week selecteerden wij weekendverhalen die u zeker niet mocht missen. Benieuwd? Je vindt ze hier terug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.