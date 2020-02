Zware frontale botsing langs de Vaartdijk-Zuid Bart Boterman

04 februari 2020

15u51 0 Middelkerke Aan de Vaartdijk-Zuid in Middelkerke zijn dinsdagnamiddag vier lichtgewonden gevallen door een zware frontale botsing. Drie van de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident gebeurde iets over 14 uur, tussen de Slijpebrug en de Rattevallebrug. In het ene voertuig, bestuurd door een Bruggeling, zaten drie inzittenden. De drie werden volgens de politie van Middelkerke met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het andere voertuig werd bestuurd door een Gistelnaar. Hij zat alleen in het voertuig en raakte eveneens lichtgewond maar een overbrenging naar het ziekenhuis was evenwel niet nodig.

“Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is voorlopig niet duidelijk en wordt verder onderzocht”, reageert commissaris Stijn Popeye van de Middelkerkse politie. De Vaartdijk-Zuid was tijdens de hulpverlening en de politionele vaststellingen een tijd lang afgesloten voor het verkeer. Beide wagens zijn total loss en werden getakeld.