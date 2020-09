Zware brand verwoest telecomwinkel in Lombardsijde Siebe De Voogt

27 september 2020

Middelkerke In de Lombardsijdelaan in Lombardsijde, bij Middelkerke, heeft zaterdagnacht een zware brand gewoed in telecomwinkel Spidex. Het volledige pand is verwoest.

Het vuur brak omstreeks 3.45 uur uit. Meteen sloegen de vlammen al uit het dak van het pand en de ramen aan de straatkant. Buurtbewoners spraken ook van luide ontploffingen. De hulpdiensten rukten in grote getale uit om de brand te lijf te gaan. Minstens vier brandweerposten kwamen met zwaar materiaal ter plaatse en gingen de vlammen vanop straat en vanaf de ladderwagen te lijf. De stevige wind bemoeilijkte echter de bluswerken.

Al snel bleken de telecomwinkel en de aanpalende woning verloren te zijn. De brandweer probeerde dan ook vooral om de huizen van de buren te vrijwaren. Of dat volledig gelukt is, is nog niet duidelijk. Momenteel lijkt de brand onder controle. De brandweer zal wel nog enige tijd moeten nablussen. De schade in telecomwinkel Spidex is in elk geval enorm. Het pand is volledig verwoest. Volgens de eerste berichten was niemand aanwezig op het moment dat het vuur uitbrak. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.



