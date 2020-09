Zware brand verwoest telecomwinkel in Lombardsijde: ook enkele huisdieren laten het leven Siebe De Voogt

27 september 2020

Het vuur brak omstreeks 3.45 uur uit. Meteen sloegen de vlammen al uit het dak van het pand en de ramen aan de straatkant. Ook aan de achterzijde van het gebouw was een grote vuurzee te zien. Buurtbewoners spraken bovendien van luide ontploffingen. De hulpdiensten rukten in grote getale uit om de brand te lijf te gaan. Minstens vier brandweerposten kwamen met zwaar materiaal ter plaatse en gingen de vlammen vanop straat en vanaf de ladderwagen te lijf. De stevige wind bemoeilijkte echter de bluswerken.

Frankrijk

Al snel bleken de telecomwinkel en de aanpalende woning verloren te zijn. De brandweer probeerde dan ook vooral om de huizen van de buren te vrijwaren. “Dat lukte grotendeels, al liepen ook de huizen van twee buren rook- en waterschade op”, zegt Frank Delva, korpschef van de lokale politie Middelkerke. “De panden zijn dan ook tijdelijk onbewoonbaar. De inwoners werden opgevangen door de gemeente.”

De schade in telecomwinkel Spidex en de aanpalende woning van de eigenaars is enorm. Van het gebouw blijft vrijwel niets meer over. Het dak stortte helemaal in en ook de volledige inboedel ging in vlammen op. De eigenaars waren op het moment dat het vuur uitbrak gelukkig niet aanwezig. “Zij verbleven ergens net over de grens in Frankrijk en zijn in allerijl terug naar huis teruggekeerd”, stelt de korpschef. “Ter plaatse werden ze opgevangen door onze dienst Slachtofferhulp. Die mensen hadden blijkbaar in de omgeving nog een huisje en kunnen daar voorlopig terecht.”

Huisdieren

Bij de allesverwoestende brand raakte gelukkig niemand gewond. De huisdieren van de eigenaars lieten spijtig genoeg wel het leven. “Het ging om een hond, één of twee katjes en een vogel. Voor hen kon geen hulp meer baten. Onze diensten stellen nu samen met de brandweer alles in het werk om het pand te beveiligen. De woning zal afgeschermd worden met houten planken en ook het voetpad zal plaatselijk worden afgesloten.” Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Het Brugse parket stelde een deskundige aan om de oorzaak te onderzoeken. “Vermoedelijk is die accidenteel van aard", klinkt het.



