Zon en Zee krijgt nieuwe invulling: 200 appartementen onder de naam ‘west bay’ Timmy Van Assche

06 juni 2019

15u29 0 Middelkerke In Westende is de bouw gestart van de eerste vakantieappartementen op de site van het voormalige vakantiecentrum Zon en Zee. Het project krijgt de naam ‘west bay’ en is een project van de familie Dobbelaere. Tegen de zomer van 2020 moeten de eerste vakantieappartementen instapklaar zijn.

In de jaren zeventig en tachtig organiseerde de CM met succes familievakanties en schoolklassen op de site tussen de Essex Scottishlaan, Bassevillestraat en Vakantiestraat. Echter, in 2000 kocht de Belgische staat het centrum om er asielzoekers onder te brengen. Dat stootte op protst van lokale handelaars, die hun inkomsten zagen slinken door het wegvallen van het vakantiepubliek. Bovendien liet het toenmalige bpa een asielcentrum niet toe. Na een juridische strijd dwong de rechtbank de Belgische staat tot verkoop van de site in 2006-2007. Lokale projectontwikkelaars werkten daarop samen om de site nieuw leven in te blazen. Uiteindelijk werd de grote verkaveling gesplitst in Zon en Zee Zuid langs de Joseph Matthieulaan, eigendom van de familie Debucquoy, en Zon en Zee Noord. Op dit laatste stuk ontwikkelt de familie Dobbelaere nu vakantieappartementen. Ouders Louis en Christiane ontwikkelen dit resort in samenwerking met hun kinderen Veerle, Katrien en Jan, die samen met hun partners instaan voor de bouw van het project, de verkoop, de verhuur en hotelaccommodatie.

‘West bay’

“Het nieuwe project krijgt de naam ‘west bay’, goed voor zo’n 200-vakantieappartementen. De bouw van de eerste 44 is nu gestart”, vertelt projectcoördinator Katrien Dobbelaere. “Vanaf de zomer 2020 zijn deze appartementen instapklaar, de verkoop is nu al opgestart. We bouwen geen studio’s: alle appartementen hebben één of twee slaapkamers, zijn met zo’n 65m² tot 78m² comfortabel als vakantiewoning en hebben grote leefterrassen. Ook het aantal bouwlagen is beperkt. We willen hier echt een vakantiesfeer scheppen Daarom werken we samen met C-Hotels, dat in 2007 op dezelfde site haar hotel opende. Zij bieden een verhuur- en kuisservice aan en je kan er ontbijten.” Later komt er een ondergrondse parkeergarage, waarop de andere appartementen worden gebouwd en de site wordt afgewerkt.

Hedendaagse architectuur

“PVL architecten koos voor een hedendaagse vormgeving waarbij de natuurlijke materialen verwijzen naar het kleurenpalet van de beschermde duinen waar het resort aan grenst. Dit natuurgebied is een grote troef”, vervolgt Dobbelaere. “De ramen verspringen speels in de gevel, zo heeft elk appartement zijn eigenheid, maximale lichtinval en zicht op groen.” Vakantievastgoed zit in de lift, maakt de projectontwikkelaar zich sterk. “Door de mogelijkheid om voor korte periodes te verhuren, kan een groter rendement worden bekomen. Het unieke aan deze site is dat de koper volle eigenaar is en ook de volledige autonomie heeft om indien gewenst zelf te verhuren. Er is dus geen sprake van timesharing, erfpacht of beperkt eigen gebruik.” De prijs van de vakantieappartementen starten vanaf 135.000 euro. “90 procent van onze appartementen kosten zelfs minder dan 200.000 euro.”

Inhaalbeweging

Er wacht Westende wel nog een inhaalbeweging. “Maar de ontwikkeling van dit vakantieresort sluit naadloos aan bij de plannen van het gemeentebestuur om Westende terug toeristisch op de kaart te zetten”, stelt Dobbelaere. “Bijvoorbeeld de dijk wordt volledig heraangelegd. In Middelkerke komt er ook een nieuw zwem- en recreatiebad en casino. Vijftien jaar geleden zag bijvoorbeeld Nieuwpoort-Bad er niet zo aantrekkelijk uit, maar nu is het een aantrekkelijke badplaats.” Info: www.westbay.be.