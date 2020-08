Zoekactie naar man in bloot bovenlijf die tuinen doorkruist en over omheiningen springt Bart Boterman

13 augustus 2020

11u09 2 Middelkerke In Westende bij Middelkerke heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een zoekactie gehouden in de omgeving van de Bamburgstraat. Buurtbewoners maakten rond middernacht melding van een verward persoon in bloot bovenlijf, die over de tuinomheiningen sprong en tuinen doorkruiste.

“De man zou nog gezien zijn toen hij door de velden liep. Er is een zoekactie opgestart. Er werd een speurhond gevorderd, maar die was niet beschikbaar. De collega’s van de naburige zone Westkust hebben hun droneteam ter plaatse gestuurd”, zegt korpschef Frank Delva. “Maar na een grondige doorzoeking van de buurt is de man niet meer aangetroffen. Er zijn evenmin meldingen binnengekomen van een inbraak of beschadigingen”, aldus Delva. De zoekactie werd na enkele uren gestaakt.