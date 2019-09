Zestig jaar geleden gaven Louis (89) en Jenny (88) elkaar het jawoord, stadsbestuur huldigt hen aan huis Bart Boterman

22 september 2019

12u55 0 Middelkerke Het echtpaar Louis Maene (89) en Jenny Vergauwe (88) uit Leffinge is zestig jaar gehuwd. Zaterdag vierden ze hun diamanten bruiloft en het college van burgemeester en schepenen kwam hen aan huis huldigen.

Louis werd in oktober 1930 in Nieuwpoort geboren, Jenny zag in maart 1932 het levenslicht. Nadat het koppel elkaar leerde kennen toen ze in de twintig waren, verhuisden ze naar Leffinge. Dat ligt namelijk in het midden tussen hun ouderlijke woonsten. Ze huwden er ook, op 15 september 1959. Louis en Jenny kregen vier kinderen en hebben intussen acht kleinkinderen en een achterkleinkind.

Louis was boekhouder en ging in 1988 met pensioen. Echtgenote Jenny zorgde voor de kinderen en het huishouden. Samen zijn ze steeds een actief koppel geweest. Nog steeds zijn ze goed gekend in Leffinge. Louis zag je geregeld biljarten met vrienden, Jenny was fervent turnster. Samen gingen ze vaak op fietstocht door Leffinge en omstreken. Tegenwoordig houden ze het bij wandelingen maken en terrasjes doen. Wanneer het weer tegenzit, blijven ze gezellig thuis. Dat ze nog lang samen van het leven mogen genieten!