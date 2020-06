Zeelaan tijd lang afgesloten voor interventie politie en brandweer Bart Boterman

05 juni 2020

16u08 0 Middelkerke De Zeelaan in Lombardsijde was donderdagmorgen rond 10 uur een tijd lang afgesloten voor een interventie van politie en brandweer. Iemand nam een indringende geur waar in een woning.

De persoon was gaan controleren of alles nog in orde was in het huis van een vriend die in een woonzorgcentrum verblijft. De man nam echter een geur waar en nam het zekere voor het onzekere, omdat het mogelijk om een gaslek ging. De brandweer snelde ter plaatse en deed allerhande metingen, maar stelde geen abnormale waarden was. Uiteindelijk werd de Zeelaan vrij snel opnieuw vrijgegeven.