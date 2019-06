Gesponsorde inhoud WONEN. De 5 leukste woonprojecten aan de Belgische kust Aangeboden door Bostoen Vastgoed Van de commerciële redactie

20 juni 2019

11u30 7 Middelkerke De Belgische kust is opnieuw aan een opmars bezig. Bij jong en oud zijn weekendjes aan zee trendy. Beach bars, strandfestivals en een bruisende horeca maken onze kust een ideale bestemming voor wie wil ontsnappen aan het gehaaste stadsleven. In de vastgoedsector zijn appartementen en woningen aan de kust altijd een voltreffer geweest, toch is er een duidelijke tendens op te merken: nooit eerder waren er meer vastgoedtransacties aan de kust dan de voorbije jaren. De residentiële projectontwikkelaar Bostoen speelt op die stijgende vraag in met een aantal bijzondere projecten.

Het belang van vastgoed aan de kust neemt elk jaar toe. Wonen of een tweede verblijf aan de kust spreekt dan ook tot de verbeelding van veel Vlamingen. “Toch hoeft het niet bij verbeelding te blijven”, is bij Bostoen te horen. De vastgoedmakelaar zet aan de kust in op een aantal interessante woonprojecten die een erg breed publiek aanspreken. Wij lijsten de leukste voor jou op!

1. Residentie SeaBorn in Nieuwpoort

In het bruisende hart van Nieuwpoort vinden we langs de kustlijn de prachtige residentie SeaBorn. De residentie in Nieuwpoort bevat 15 splinternieuwe appartementen met verschillende afmetingen en indelingen. Hou je van de Normandische stijl en zit je graag in het hart van de actie? Bekijk dan zeker het gedeelte van deze residentie op de Albert I-laan. Indien je liever thuiskomt in een appartement met een moderne look en feel, dan is het rustiger gelegen gedeelte achter de hoek iets voor jou! Hét sterkste punt van deze residentie? De nabijheid van de winkelstraten van Nieuwpoort-Bad. De bekende winkelstraten, zoals de Albert-I-laan en de Lombardijestraat, liggen letterlijk om de hoek. Daarenboven heeft Nieuwpoort één van de grootste jachthavens van Europa: 2.000 plezierboten zorgen voor een mooi uitzicht vanop de wandel- en fietspromenades.

2. Toekomstig project in De Panne

We stellen je graag in primeur de eerste ‘slimme’ appartementen en studio’s voor. Door enkele handige ingrepen zijn deze sleutel-op-de-deur nieuwbouwappartementen helemaal futureproof. Kom je graag thuis aan onze prachtige Belgische kust? Aarzel dan niet en koop één van onze prachtige nieuwbouwappartementen of -studio’s in De Panne. Parkings en garages zijn ook beschikbaar. Dit nieuwe residentiële complex is een echt architecturaal pareltje aan de kust! De Panne is de meest zuidelijke badstad van ons land en beschikt over een breed strand dat omgeven is door natuurgebieden. Je kan in De Panne veel meer doen dan alleen genieten van zon, zee en strand. Je kan rustig kuieren in de winkelstraat, roepen van plezier in het bekende pretpark Plopsaland en je sportieve hart ophalen op de verschillende wandel- en fietsroutes.

3. Residentie Duinenzicht in Bredene

Eén van de favoriete projecten aan de kust, is woonproject Duinenzicht. Deze unieke ontwikkeling bevindt zich op wandelafstand van de zee en het strand en ligt toch middenin het groen! Bredene heeft geen zeedijk, maar een ononderbroken duinenrij, dit maakt het uniek aan onze Belgische kust. Voor natuurliefhebbers is Bredene dus dé place to be. Binnen residentie Duinenzicht is er keuze tussen verschillende woonmogelijkheden: een appartement, een penthouse of een instapklare woning, afhankelijk van de noden en van het budget. Er is net een nieuwe fase in verkoop gegaan, dus wees er snel bij!

4. Antonytuin in Oostende

Dit woonproject ligt in een groene en verkeersvrije buurt in Mariakerke bij Oostende. Omwille van het autoluwe karakter én de groene omgeving, is dit één van de populairste wijken van Oostende. Het project Antonytuin bevindt zich op de voormalige site Bierhalle, gelegen tussen de Zelliklaan en de Mariakerkelaan. Alle faciliteiten liggen op wandelafstand: supermarkten, winkelstraten, scholen en het strand. Het project omvat 11 woningen waarvan de meeste 3 verdiepingen tellen. De woningen hebben lichtrijke woonkamers en een gezellig terras. Voor de keukens werd gekozen voor een strakke en moderne look en feel. Ten slotte is er ook een parkeerzone voorzien zodat je nooit ver hoeft met je boodschappen!

5. Residenties Windroos en Zandroos in Oostende

De woonresidenties Windroos en Zandroos bevinden zich vlak bij het centrum van Oostende, de koningin der badsteden. De zee, de duinen en het strand liggen op wandelafstand van de residentie. De woonresidenties zijn een soort van ‘identieke tweeling’: hetzelfde strakke ontwerp, recht tegenover elkaar. Elk appartement in beide residenties heeft een ruim zonneterras en de toekomstige bewoners kunnen ook genieten van een gemeenschappelijke tuin. Reeds meer dan de helft van de appartementen is verkocht in korte tijd, dus wie op zoek is naar een trendy en lichtrijk appartement aan de rand van het bruisende Oostende, komt beter een kijkje nemen hier!

Wist je dat je de projecten in Nieuwpoort en De Panne volledig kan beleven in virtual reality? Je loopt rond in je toekomstige appartement en kan alvast beginnen met inrichten!