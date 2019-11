Wint Leffingeleuren prestigieuze ‘European Festival Award’? Jij kan mee stemmen! Timmy Van Assche

15 november 2019

17u55 0 Middelkerke Leffingeleuren is als enige Belgische festival genomineerd in de categorie ‘Best Small Festival’ voor de European Festival Awards. Het grote publiek kan ook haar stem uitbrengen en misschien wel het Leffingse festival naar de overwinning stuwen.

De awards worden al voor de elfde keer uitgereikt. Er worden prijzen uitgereikt aan het beste grote festival - ‘Best Major Festival’ - waar meer dan 40.000 bezoekers op afkomen. Tussen de genomineerden staan bijvoorbeeld Rock Werchter en Pukkelpop. Verder wordt ook het beste ‘medium sized’ of middelgrote festival beloond, waar de opkomst tussen de 10.000 en 39.999 bezoekers ligt. In de categorie ‘beste kleine festival’ is dus Leffingeleuren de enige kandidaat uit ons land. Onze streekgenoten nemen het op tegen gelijkaardige festivals uit bijvoorbeeld Duitsland, Hongarije of pakweg Georgië. Stemmen kan via deze link.