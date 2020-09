Wielertoerist (66) in levensgevaar nadat hij onder voorwiel van tractor terecht komt Bart Boterman

14 september 2020

Middelkerke In Middelkerke is maandagnamiddag een wielertoerist (66) overreden door een tractor. De man uit Rumst kwam ten val net voordat hij de tractor zou voorbijrijden. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar.

De wielertoerist uit Rumst is samen met een vriend op fietsvakantie aan de kust. Het duo reed in de Loviestraat in de richting van Slijpe toen het ongeval gebeurde. Een tractor met achteraan een machine om gemaaid hooi te keren, kwam uit de tegengestelde richting. De ene wielertoerist reed voorop en passeerde de tractor. De andere wielertoerist kwam echter kort voor de tractor, die al vertraagd was, ten val. De landbouwer kon een aanrijding niet meer vermijden en reed met het voorwiel over de borstkas van het slachtoffer.

Slachtoffer R.M. bleef de hele tijd bij bewustzijn maar is er erg aan toe. De ziekenwagen bracht hem over naar het AZ Damiaan in Oostende, onder begeleiding van de MUG. De politie sloot de Loviestraat af voor de vaststellingen en lichtte het parket in.