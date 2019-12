Wie volgt The Van Jets, Compact Disc Dummies en Goose op? Deze finalisten van Humo’s Rock Rally kan je in De Zwerver aan het werk zien Timmy Van Assche

24 december 2019

10u36 0 Middelkerke Voor de 22ste keer organiseert weekblad Humo haar bekende muziekwedstrijd Rock Rally. In totaal dingen maar liefst honderd bands mee naar de hoofdvogel. Tien van die bands kan je in muziekclub De Zwerver aan het werk zien tijdens een voorronde.

“In januari gaan de voorrondes van Humo’s Rock Rally 2020 van start. Maar liefst 879 artiesten schreven zich in voor de 22ste editie – slechts tweemaal waren er meer gegadigden”, laat Humo weten. Op 24 januari strijkt de wedstrijd neer in De Zwerver in Leffinge. Daarbij staat heel wat lokaal talent op de planken, zoals de Oostendenaars Mother, Skumic en BRLRS. Uit Torhout komt dan weer The Nameless en uit Brugge SK. Twee groepen komen uit Gent naar West-Vlaanderen afzakken: Uma Chine en The Nameless, Static Party Poses. Kookaburra komt zelfs uit Antwerpen. Uit de eigen provincie komen tot slot Billboard uit Poperinge en het Ieperse Fly. De avond start om 20 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.leffingeleuren.be.