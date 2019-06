Westendenaar krijgt 4 jaar cel voor gewapende overvallen Jeffrey Dujardin

21 juni 2019

12u39 0 Middelkerke Een man uit Westende, A.Z., heeft in het Gentse hof van beroep een celstraf van vier jaar gekregen voor verschillende diefstallen en gewapende overvallen in de regio. De man pleegde onder andere een gewapende overval in een grootwarenhuis in Nieuwpoort. In eerste aanleg kreeg de man 40 maanden cel.

De man pleegde de feiten terwijl hij onder voorwaarden stond bij een andere zaak. Zijn advocaat vroeg in het hof toch een straf met voorwaarden. “Mijn cliënt betwiste de feiten niet, hij heeft spontaan bekend”, pleitte zijn advocaat. “Hij zat thuis en had het gevoel van onstabiliteit. Hij wou zijn financiële situatie onder controle krijgen. Wat doet hij? Hij begint te drinken en beslist om naar de winkel te gaan om drank te halen. Op weg ernaartoe beslist hij om de kassa in de winkel leeg te roven, om dat gevoel te stoppen. Hij twijfelt lang in de winkel maar trekt toch een vals wapen uit zijn rugzak en steelt het geld. Een week later is het hetzelfde scenario.”

Volgens zijn advocaat heeft de man een verslavingsproblematiek, “Hij was altijd onder invloed van drank tijdens de feiten en heeft ook een zware gokverslaving.” De procureur-generaal in beroep zag het anders, “Hij minimaliseert nog altijd de feiten. Hij had iets kunnen doen aan zijn problemen, maar deed het niet”, aldus de procureur-generaal die vier jaar cel vorderde. Z. vroeg in het hof een nieuwe kans, “Het spijt me.”