Westendenaar gooit mountainbike naar toevallige voorbijgangers en bespuwt politieagenten Siebe De Voogt

21 september 2020

14u31 0 Middelkerke Een 37-jarige man uit Westende riskeert 18 maanden cel. Mike E. viel afgelopen zomer toevallige voorbijgangers in Middelkerke aan met een mountainbike en gedroeg zich ook agressief tegenover de politie.

De stoppen van de dertiger sloegen op 20 augustus helemaal door. “Door een combinatie van alcohol en medicatie”, stelde procureur Nathalie Barzeele. Mike E. viel op straat in Middelkerke vier toevallige voorbijgangers aan met een mountainbike, die hij naar eigen zeggen had geleend van z'n broer. “Hij smeet de fiets in hun richting en schopte nadien nog eens naar een politieman. Hij bespuwde de agenten ook meermaals.”

E. stond op het moment van de feiten onder voorwaarden en zit momenteel opnieuw in de cel na een agressiegeval. In totaal liep hij al 13 veroordelingen op voor geweldsdaden, veelal tegenover de politie. “Hij leert niets uit het verleden”, sneerde de procureur. “Ik vorder een effectieve celstraf van 18 maanden.”

Volgens de advocaat van E. herinnert de man zich weinig tot niets van de feiten. “Hij was op dat moment ten einde raad”, pleitte meester Stijn Leliaert. “Hij heeft dringend psychologische of zelfs psychiatrische hulp nodig.” Zijn blijvende agressie tegenover de politie is volgens E. te verklaren door z'n verleden. Naar eigen zeggen werd de man op zijn dertiende misbruikt en mishandeld door twee agenten. “Ik had dat nooit tegen iemand kunnen vertellen”, stelde hij tijdens de zitting. Op 19 oktober wordt de zaak verdergezet.