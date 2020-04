Werkzaamheden sluiten Dorpsstraat in Leffinge voor een maand af Timmy Van Assche

27 april 2020

17u24 0 Middelkerke In Leffinge zal de belangrijkste straat voor een tijdje worden afgesloten. Er staan namelijk belangrijke werken gepland vanaf 4 mei.

De straatkolken in de centrale Dopsstraat liggen al een lange tijd los. Het gemeentebestuur heeft beslist om de straatkolken te vervangen door een ander type. De werken beginnen op maandag 4 mei en zullen duren tot maandag 8 juni. De werken kunnen nog uitlopen als er tijdens de werken slecht weer is. Hoe dan ook, zo lang de werken duren zal de Dorpsstraat afgesloten zijn tussen de kerk en de Leffingebrug over het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. Er wordt evenwel een omleiding voorzien. Zowel het kruispunt aan de brug enerzijds als het kruispunt met de Groenhagestraat anderzijds blijven open voor het verkeer.