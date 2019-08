Werkgroep Dierenwelzijn niet te spreken over paardencarrousel op Countryfestival, schepen ziet geen probleem Bart Boterman

26 augustus 2019

18u01 0 Middelkerke De Werkgroep Dierenwelzijn van Middelkerke is niet te spreken over de aanwezigheid van een paardencarrousel op de zeedijk tijdens het Countryfestival van afgelopen weekend. “De dieren lopen het hele weekend rondjes in de blakende hitte, onverantwoord. Ik roep het bestuur op om attracties met levende dieren te verbieden”, zegt voorzitter Alain Peeters. Maar volgens de politie zijn geen inbreuken vastgesteld. En daarom ziet schepen Tom Dedecker (LDD) er geen graten in.

“Niet meer van deze tijd”, vindt Peeters. “Ik hoopte dat we toestanden zoals dit anno 2019 niet meer mee hoefden te maken. De dieren liepen de hele dag toertjes in de volle zon en het was windstil. Nochtans staat in het koninklijk besluit over het welzijn van paarden en pony’s op kermissen dat de dieren een schuilplaats met schaduw moeten hebben. De piste moet ook voldoende ingestrooid zijn en de paarden moeten voldoende drinkwater ter beschikking hebben”, zegt de voorzitter van de Werkgroep Dierenwelzijn van Middelkerke.

Niet geconsulteerd

“Zeker bij tijdelijke paardencarrousels laten de voorzieningen voor de dieren vaak de wensen over. Het is het bovendien jammer dat de Werkgroep Dierenwelzijn hier niet over geconsulteerd is. Ik roep het stadsbestuur op om geen attracties met levende dieren meer toe te laten tijdens evenementen”, aldus Alain Peeters. Hij wijst ook op een gedeelde verantwoordelijkheid. “Ouders zien met hun eigen ogen dat de paarden afzien, maar laten hun kinderen toch deelnemen.” Enkele burgers die eveneens vonden dat er strafbare feiten werden gepleegd, belden zelfs de politie.

Niets strafbaars

“Onze ploeg is ter plaatse geweest maar heeft geen inbreuken vastgesteld. Er is bijgevolg geen proces-verbaal opgesteld”, zegt commissaris Stijn Popeye van de lokale politie Middelkerke. En daarom ziet schepen van Evenementen Tom Dedecker (LDD) geen graten in de paardencarrousel. “Dergelijke paardencarrousels zijn niet verboden, ongeacht of je voor of tegen bent. Ik hou niet van voetbal maar zal ook geen voetbalmatchen verbieden”, reageert de schepen. “Het Countryfestival wordt niet door de gemeente georganiseerd, wel door een private organisatie die subsidies krijgt. Ik zie niet in waarom ik een paardencarrousel zou moeten verbieden als de politie geen inbreuken vaststelt. Er is niets strafbaars gebeurd", aldus Dedecker.

Bij schepen van Dierenwelzijn Henk Dierendonck (LDD) klinkt het iets genuanceerder. “Hoewel er geen misdrijf is gebeurd, zal ik bespreken binnen het college of een paardencarrousel de volgende editie wel nog aangewezen is” besluit Dierendonck.