Welzijnswinkel Teddy Knuffel zoekt kinderkledij

en speelgoed Timmy Van Assche

06 september 2019

16u22 1 Middelkerke Het OCMW roept inwoners op om bruikbare en propere baby- en kinderkledij en speelgoed een nieuw leven te schenken via het initiatief Teddy Knuffel.

Welzijnswinkel Teddy Knuffel is een project van het OCMW om iedereen de kans te geven om goedkoop baby- en kinderkledij en speelgoed aan te schaffen. Wie nog degelijke en bruikbare kinderartikelen - proper, niet kapot en volledig - in zijn bezit heeft, kan die een tweede leven geven dankzij Teddy Knuffel. “In deze welzijnswinkel kun je tweedehandskleren en andere kinderartikelen inruilen voor gelijkaardige producten.” Het gaat concreet over baby- en kinderkledij van maat 50 tot 164 en speelgoed tot en met 11 jaar. “Je meldt je aan in de welzijnswinkel met kledij en /of speelgoed in goede staat, tijdens de openingsuren. Voor elk stuk dat je binnen brengt, krijg je een aantal punten. Je kan dan met je punten kledij en/of speelgoed uitkiezen, aangepast aan de leeftijd van je kind(eren)”, laat het initiatief weten. De welzijnswinkel is gelegen in de kelder van het OCMW-gebouw in de Sluisvaartstraat 17 en is open elke eerste woensdag van de maand van 9 tot 11.30 uur en elke derde vrijdag van de maand tussen 14 en 17 uur.