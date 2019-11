Weet jij een goeie naam voor de bibliotheek van Middelkerke? Timmy Van Assche

26 november 2019

21u47 0 Middelkerke Het gemeentebestuur werkt aan een plan om de bibliotheekwerking grondig te vernieuwen: van de klassieke bib naar een zogenaamde ‘open library, met extra openingsuren en meer beleving. “De bibliotheek verandert en heeft dus een nieuwe, meer eigentijdse naam nodig”, laat de gemeente weten. En het publiek kan die naam voorstellen.

Met de nieuwe openingsuren treedt de bib buiten de klassieke openingsuren. “Zo zijn we dan ook open voor mensen in ploegenstelsels, studenten of de late passant. Alle bibliotheekbezoekers zullen, na een intakegesprek met de bibliothecaris, een eigen badge krijgen waarmee ze tot 22 uur ’s avonds binnen zullen kunnen komen. Camerabewaking en badges zullen de veiligheid garanderen.” Tijdens de ‘normale’ diensturen zullen de medewerkers uiteraard nog op post zijn.

Daarnaast zal de bibliotheek voor de Middelkerse scholen het makerssysteem of ‘makers space’ invoeren. “Hierbij kan je, naast basislessen smartphone of surfen op het internet, ook kennis maken met een 3D-printer, programmeerworkshops volgen, basis robotica krijgen, drones bouwen of zelf met web 3.0-toepassingen aan de slag gaan.”

Om die vernieuwingen kracht bij te zetten, wordt gezocht naar een nieuwe naam voor de bibliotheek. Heb je een leuke naam? Laat het weten via bibliotheek@middelkerke.be. De winnende inzending wordt beloond met een mooie prijs.