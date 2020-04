Was man jaloers door ‘flirterig’ gedrag van vriendin? Ex-kinesist nog voor de zomer voor assisen voor doodslag op weduwe

Middelkerke

Was Emmanuël Van Den Steen (69) uit Middelkerke jaloers op het gedrag van z'n vriendin bij seniorenvereniging OKRA toen hij haar 2,5 jaar geleden doodstak of speelde er iets anders ? Op die vraag moeten het hof van assisen in Brugge en de volksjury nog voor de zomer een antwoord zien te vinden. Voorafgaandelijk aan het proces werd al de getuigenlijst samengesteld. De preliminaire zitting werd door de coronacrisis enkel op papier gevoerd.