Wagen maakt buiteling over vangrail aan snelwegparking in Mannekensvere Siebe De Voogt & Bart Boterman

11 januari 2020

16u28 1 Middelkerke Op de E40 in Mannekensvere vond zaterdagnamiddag een spectaculair ongeval plaats. Een Brit verloor de controle over zijn Mitsubishi Outlander, waardoor het voertuig over de vangruil kantelde en op z'n zijkant tot stilstand kwam ter hoogte van de snelwegparking. Zijn 19-jarige zoon werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde kort na de middag. Een Brits gezin was op weg naar familie, toen de man in de rijrichting van Jabbeke de controle over z'n stuur verloor aan de snelwegparking in Mannekensvere. Hij raakte van de snelweg af en ramde de vangrail. Door de impact ging zijn Mitshubishi Outlander aan het kantelen. De wagen kwam uiteindelijk op z'n zij tot stilstand op de afrit naar de snelwegparking.

De 19-jarige zoon van het gezin werd voor verzorging overgebracht naar het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. Zijn ouders bleven ongedeerd. Takelaar Vansteeland uit Koksijde kwam hun wagen takelen. Het voertuig is wellicht rijp voor de schroothoop. Het verkeer op de snelweg liep geen hinder op door het ongeval.