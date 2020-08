Waanzinnige wachtrij bij Brantano Middelkerke om paar schoenen op de kop te tikken Timmy Van Assche

22 augustus 2020

12u31 14 Middelkerke Wat een waanzin. De uitverkoop bij schoenwinkel Brantano, als gevolg van het failliete moederbedrijf FNG, lokte ongelooflijk veel volk in Middelkerke. Al om 7.30 uur stonden de eerste klanten al aan de deur, terwijl de winkel pas om 10 uur opende. Zeker 250 mensen stonden aan te schuiven. Wie achteraan de rij stond, hield het al snel voor bekeken.



Brantano bood 75 procent korting aan op al haar producten. Uiteraard zien veel mensen daar een opportuniteit in. Maar zó veel mensen? Bij het filiaal in het shopping centrum van Middelkerke vormde zich een wachtrij langs de volledige parking én toegangsweg Oostendelaan, goed voor ongeveer een goeie 150 meter. Zeker 250 kooplustigen stonden al klaar met een shoppingtas in de aanslag. De eerste klanten stonden al aan de deur om 7.30 uur, tweeënhalf uur voor de winkel opende. “Je moet er iets voor over hebben, hé”, lacht één van de eerste bezoekers. De politie hield voor de zekerheid een oogje in het zeil.

Om 10 uur gingen de deuren dan eindelijk open. Medewerkers van Brantano telden handmatig het aantal klanten. Met maximum 30 personen tegelijk mocht er gewinkeld worden. Er mocht ook maar maximum 30 minuten gewinkeld worden. Ga maar eens na hoe lang de laatste persoon in de wachtrij zou moeten wachten als iedereen daadwerkelijk een half uur winkelt: ongeveer vier uur. “Ach, de meest courante maten zullen toch al na de eerste drie, vier bezoekersgolven uitverkocht zijn”, merkt iemand op. En inderdaad, achteraan de rij hielden enkele personen het toch maar lekker voor bekeken, zeker als het rond 11 uur plotseling keihard begon te regenen.

Maar dan was er nog een probleem: de betaalterminal van de winkel deed het niet. Daardoor moest de twee groep bezoekers geen half uur, maar een uur wachten om binnen te mogen. Om het euvel te verhelpen, werd een nieuwe betaalterminal geleverd. Gezellige, zo gaan winkelen op zaterdagmorgen.

Rond 11 uur kwam de eerste klant opnieuw naar buiten, verrassend genoeg met slechts één paar schoenen. “Ik kon misschien tien stuks kopen, maar deze sneakers van Adidas waren de enige die me echt bevielen”, vertelt Kilian Dumon (18) uit Middelkerke. “Ik stond hier al om 8.30 uur, omdat ik op de website las dat de winkel om 9 uur ging opengaan. Blijkbaar had ik dat verkeerd gezien, maar daardoor was ik wel netjes op tijd.” Wong Kawai (37) uit Oostende kwam net na Killian buiten en heeft de slag van zijn leven geslagen. “Brantano in Oostende was niet open, dus ben ik naar Middelkerke gekomen. Wat ik allemaal gekocht heb? Voor mezelf drie paar schoenen, sletsen, pantoffels, nog eens drie paar schoenen voor m’n zoon, een paar voor een goeie vriend, en handtassen voor mijn zus en moeder. De rekening bedraagt in totaal zo’n 214 euro, ik kreeg een korting van maar liefst 644 euro. Da’s al de moeite, hé. Ik ben content met mijn dag.”

