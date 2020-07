Vrouw steekt jobstudent met schroevendraaier en probeert hem aan te rijden in Westende Bart Boterman

20 juli 2020

15u24 160 Middelkerke In Westende werd maandagmorgen een parkeerwachter (21) gestoken met een schroevendraaier na een discussie met een vrouw (43). De vrouw probeerde hem nog aan te rijden met de wagen en nam de vlucht. Ze werd rond de middag opgepakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht en raakte lichtgewond.



Het incident gebeurde in de Badenlaan in Westende-Bad, rond 9.30 uur. Twee jobstudenten, aan de slag voor het gemeentelijke parkeerbedrijf van Middelkerke, waren er controles aan het uitvoeren op betalend parkeren. Ze werden aangesproken door een vrouw die er had geparkeerd en er volgde een woordenwisseling. Of ze een boete had gekregen, is nog niet duidelijk. De vrouw was vergezeld van een andere vrouw en liep naar haar wagen, nam een schroevendraaier en stak een van de jobstudenten in de hartstreek. De 21-jarige jobstudent had een gat in zijn jas en liep een lichte steekwonde op. De twee parkeerwachters slaagden erin de schroevendraaier af te nemen. Nadien probeerde de vrouw de jobstudenten nog omver te rijden. Dat mislukte. Ze pleegde vluchtmisdrijf samen met de andere vrouw.

Inmiddels opgepakt

De daderes is inmiddels gevat, bevestigt de lokale politie van Middelkerke. Het was de andere vrouw die zichzelf kwam aangeven, waarna de daderes ook werd opgepakt. Ze worden verhoord over de feiten, alsook het slachtoffer dat intussen het ziekenhuis heeft mogen verlaten. De zaak is nu in handen van het parket, die laat weten dat de verdachte alles ontkent. Over het omver proberen te rijden, moet nog een getuige worden verhoord.

Maatregelen

“Het gemeentebestuur zal klacht indienen tegen de dader en neemt bijkomende maatregelen om de parkeercontroles beter te beveiligen met onder andere bijstand van de politie in Westende-Bad. Het gemeentebestuur stelt ook psychologische hulp ter beschikking van het slachtoffer en de medejobstudent”, laat het bestuur van Middelkerke weten. De jobstudent in kwestie was bezig aan zijn vierde jaar als parkeerwachter.