Vrouw riskeert celstraf na lepe truc met jetons in casino van Middelkerke Siebe De Voogt

08 oktober 2020

17u48 0 Middelkerke Een 29-jarige bezoekster van het casino van Middelkerke riskeert in de Brugse rechtbank 5 maanden cel. M.D. maakte op slinkse wijze tien jetons buit en liet zich kort nadien 2.000 euro uitbetalen.

De feiten speelden zich op 14 juli 2018 af. Op camerabeelden was te zien hoe een croupier rond 14 uur tien jetons liet liggen op de blackjacktafel. “Een vergetelheid”, volgens het parket. Rond middernacht gingen M.D. uit Geldenaken en haar moeder aan de bewuste tafel zitten. “Op de beelden was te zien hoe de beklaagde haar handtas op de jetons zette en ze nadien meenam”, stelde de procureur. “Ze liet zich korte tijd later 2.000 euro uitbetalen. Volgens de vrouw ging het om een misverstand. Ze beloofde het geld terug te betalen, maar deed dat uiteindelijk niet.”

M.D. riskeert nu 5 maanden cel met uitstel. Er hangt haar ook een boete van 600 euro en een verbeurdverklaring van 2.000 euro boven het hoofd. Voor haar proces kwam de vrouw niet opdagen. Vonnis op 12 november.