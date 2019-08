Vrouw (84) met stuk vlees in luchtpijp van verstikkingsdood gered dankzij strandredders Bart Boterman

30 augustus 2019

14u53 3 Middelkerke De strandredders van Middelkerke hebben donderdagnamiddag een 84-jarige vrouw van de verstikkingsdood gered. De vrouw zat te eten in Bistro Galaxy op de Zeedijk toen er een stuk vlees vast kwam te zitten in haar luchtpijp. “De vrouw heeft het overleefd dankzij een knap staaltje teamwork tussen de strandredders en de EHBO-hulppost”, zegt eerste schepen Tom Dedecker (LDD).

Het incident gebeurde rond 14.30 uur. Het personeel van Bistro Galaxy zag meteen de ernst van de situatie in en verwittigde de strandredders. Hoofdredder Bart Van Eechoute was zelf dicht bij de interventie betrokken, maar laat het relaas over aan de schepen voor Reddingsdienst. “De strandredders zijn onmiddellijk naar de zeedijk gelopen, samen met een persoon van de EHBO-hulppost. Ook de mugheli en een ziekenwagen waren opgeroepen. De redders probeerden eerst het stuk vlees uit de luchtpijp te krijgen door middel van het heimlichmanoeuvre, maar dat lukte niet. Het slachtoffer was inmiddels het bewustzijn verloren”, legt de Middelkerkse schepen van Reddingsdienst uit.

Felicitaties

“De redders besloten het slachtoffer te reanimeren en te beademen. Door die ingreep is het stuk vlees losgekomen en hervond het slachtoffer het bewustzijn. Ze was snel buiten levensgevaar. De vrouw werd nog verzorgd door de mugartsen die met de heli waren geland op de zeedijk. Vervolgens is ze met de ziekenwagen naar het Serruysziekenhuis in Oostende gebracht”, gaat schepen Tom Dedecker verder. Hij spreekt van een sterk en kordaat optreden van de strandredders en EHBO-hulppost. “Dankzij het schitterend staaltje teamwork heeft de vrouw het overleefd. Onze redders en EHBO-mensen verdienen daarom felicitaties. Ik ben zelf acht jaar lang strandredder geweest en kan je verzekeren, dit is echt geen sinecure”, besluit Tom Dedecker.

Meer over Tom Dedecker