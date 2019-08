Vrijwilligers gezocht voor maaltijdbedeling in 4 gemeentescholen Timmy Van Assche

26 augustus 2019

17u26 0 Middelkerke Het gemeentebestuur is op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen met de maaltijdbedeling in de gemeentescholen van Middelkerke, Westende, Leffinge en Lombardsijde.

Vrijwilligers moeten onder meer de tafels dekken, schotels van de traiteur opwarmen, maaltijden verdelen, de tafels opnieuw afruimen en helpen bij de afwas. “Wie zicht engageert, verwachten we elke week op dezelfde dagen. Uitzonderingen bij pakweg ziekte, huwelijken of begrafenissen zijn mogelijk.” Concreet wordt telkens naar twee extra krachten gezocht per gemeenteschool om op maandag, dinsdag en vrijdag te helpen van 11 tot 14 uur. Voor de donderdagen wordt naar drie vrijwilligers gezocht om de mouwen op te stropen van 10.30 tot 14 uur. Elke vrijwilliger ontvangt een vergoeding en krijgt ook een verzekering. Er zijn ook korte, praktische opleidingen voorzien. Vragen en info: participatie@middelkerke.be of 059/31.30.16.

