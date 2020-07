Vrachtwagen crasht en kantelt in de middenberm, politie brengt bestuurder naar ziekenhuis Bart Boterman

23 juli 2020

09u55 0 Middelkerke Op de E40 in Mannekensvere, richting Calais, gebeurde donderdagmorgen in alle vroegte een ongeval. Een vrachtwagen met Britse nummerplaat kantelde rond 5.20 uur en belandde in de middenberm.

De chauffeur was om ongekende reden de controle over het stuur verloren. Het waren getuigen die de politie belden. Bij aankomst van de hulpdiensten was de chauffeur nergens meer te bespeuren. De man was te voet tot bij de afrit gewandeld om hulp te zoeken. Een patrouille van de wegpolitie bracht hem over naar het AZ West in Veurne. De man was bebloed, maar bleek uiteindelijk lichtgewond. Door het ongeval was de rechterrijstrook afgesloten. Tijdens het takelen verliep de ochtendspits wat moeizamer, al bleef grote hinder uit.