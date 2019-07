Voormalige kinesist op weg naar assisen voor doodslag op weduwe (68) Siebe De Voogt

09 juli 2019

14u40 0 Middelkerke De Brugse raadkamer heeft een voormalige kinesist uit Middelkerke doorverwezen naar de KI voor doodslag op zijn vriendin Miriam Van Poel (68) uit het Oost-Vlaamse Haaltert. Emmanuel V. (68) bracht de weduwe 2,5 jaar geleden met een mes om het leven in haar appartement aan de kust. De man zou jaloers geweest zijn op het sociale leven van het slachtoffer bij seniorenvereniging Okra.

Na 2,5 jaar onderzoek is Emmanuel V. (68) uit Middelkerke op weg naar het hof van assisen. De raadkamer verwees hem dinsdagmorgen door naar de KI in Gent: een laatste tussenstop voor een finale doorverwijzing. Hoewel de feiten lange tijd gekwalificeerd werden als moord, zal V. zich op vraag van het parket moeten verantwoorden voor doodslag op Miriam Van Poel (68) uit het Oost-Vlaamse Haaltert. Het gerecht is dus van mening dat de man de vrouw op 13 oktober 2017 zonder voorbedachte rade om het leven bracht.

Weduwe

Emmanuel V. leerde zijn vriendin vijf jaar geleden kennen in hun thuisgemeente Haaltert. Zijn moeder woonde er in het appartementsgebouw, waar Miriam een flat had gekocht. De vrouw was weduwe en kocht nog samen met haar man een tweede verblijf langs de Jean Van Hinsberghstraat in Middelkerke. Nadat zijn huis onbewoonbaar werd verklaard, domicilieerde de kinesist zich in het appartement aan de kust. Volgens buren van het koppel verliep hun relatie erg turbulent. Bij een zoveelste hoogoplopende ruzie ging V. de avond van de feiten compleet door het lint. Hij zou jaloers geweest zijn, omdat Miriam een week eerder te nauw had gedanst met een andere man bij seniorenvereniging Okra. Tijdens een schermutseling kreeg de vrouw verschillende messteken te verwerken, die haar uiteindelijk fataal werden.

Jef Vermassen

V. beriep zich lange tijd op z’n zwijgrecht. Hij beweerde zich niets meer te herinneren van de steekpartij. Uiteindelijk ging de zestiger toch door de knieën en legde hij verklaringen af van de speurders. Hij beweert dat het slachtoffer zelf een grote rol speelde in het ontstaan van de schermutseling. Zo zou Miriam volgens V. zélf eerst naar een mes gegrepen hebben, waarna het licht bij hem uitging. Binnen enkele weken buigt de KI in Gent zich definitief over de doorverwijzing naar het hof van assisen. Acht familieleden van Miriam stelden zich intussen al burgerlijke partij in het dossier. Hun belangen zullen verdedigd worden door Jef Vermassen. Emmanuel V. nam strafpleiter Kris Vincke onder de arm. Het proces zal wellicht van start gaan in het voorjaar van 2020.