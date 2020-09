Volkstuinierders trekken aan de alarmbel: “We moeten verhuizen, maar een alternatief is er niet” Timmy Van Assche

15 september 2020

17u30 0 Middelkerke Alle hens aan dek bij de Kluitenduikers, de liefhebbers die de volkstuintjes bewerken in Middelkerkse woonwijk De Warande. Ze kregen van de gemeente te horen dat ze tegen 15 oktober de site moeten verlaten. “Dit is een gebrek aan respect voor onze arbeid en hobby, alle plantjes dreigen verloren te gaan”, zuchten de tuiniers. Bevoegd schepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker) geeft wel aan dat de ontruiming naar het jaareinde wordt uitgesteld.

Het complex met 35 volkstuintjes ligt tussen de Duinenweg en Westendelaan in wijk De Warande. In deze periode zitten de hobbyisten, die 20 euro per jaar betalen om de grond te mogen bewerken, al met hun gedachten bij de winter. Normaal gezien toch, want nu breken ze het hoofd over de toekomst van hun volkstuintjes. Sinds begin deze maand hangt een bericht aan de toegangspoort waarop staat dat alle tuintjes tegen 15 oktober 2020 moeten ontruimd worden. “De gemeente zal achtergebleven goederen verwijderen en/of vernietigen”, staat er te lezen. Bovendien ontvingen alle tuinders een aangetekende brief. Het gemeentebestuur wil de site aanwenden om er de sport- en evenementensite verder in te richten.

Tranen in de ogen

“Vele mensen tuinieren hier al meer dan tien jaar en zijn dan ook verbijsterd. Sommigen hadden zelfs de tranen in de ogen”, begint tuinder Guido Vanassche. “Op geen enkel moment is er overleg geweest tussen ons, de tuinders, en de gemeente. Vandaag staan hier bijvoorbeeld meer dan 3.000 jonge winterse preiplantjes en vele andere wintergroenten die nog niet eens oogstrijp zijn tegen 15 oktober, zoals spinazie, spruitjes of bloemkool. Nu dreigt alle plantgoed verloren te gaan en als afval afgevoerd worden. Dit is pure verspilling en een gebrek aan respect voor onze hobby en alle tijd en liefde die we hierin hebben gestopt.”

Guido en zijn kameraad Marc benadrukken het belang van de tuintjes. “Veel liefhebbers wonen in een appartement en hebben niet zomaar een oplossing om hun serre, freesmachine, kruiwagen, waterreservoir en tuinmateriaal te stockeren. Er was een nieuwe locatie beloofd achter de gemeentelijke werkhuizen, maar die werd om voor ons onbekende redenen afgevoerd.”

Johan Töpke, raadslid voor oppositiepartij Open Vld, kaartte de kwestie aan op de jongste gemeenteraad. Hij verwees naar de gemeenteraad van mei 2019 waarin een nieuwe locatie werd beloofd, net als een overbruggingstijd. Daarbij zouden de tuinders tijd krijgen om hun materiaal af te breken en op de nieuwe locatie op te bouwen. “Waarom moeten we nu zo snel ontruimd worden?”, vragen Guido en co zich af.

Sportsite uitbouwen

Schepen Dierendonck dient de tuinliefhebbers van antwoord. “De plannen om de volkstuintjes te verwijderen, gaan al twaalf jaar terug in de tijd. Maar de vorige beleidsvoerders hebben nooit actie ondernomen. Stellen dat deze beslissing uit de lucht komt vallen, is dus niet correct. Maar ik draag de volkstuintjes een warm hart toe. Daarom beslisten we om de termijn om de tuintjes te verlaten naar het einde van dit jaar op te schuiven. Intussen blijven we naarstig zoeken naar een nieuwe locatie. Zo valt ons oog op een stuk grond in Wilskerke in de Kavelstraat, waar in de buurt ook motorcross wordt georganiseerd. Alleen is dit stuk grond niet ons eigendom en lopen de onderhandelingen nog.”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker treedt Dierendonck bij. “De plannen om de volkstuintjes te verhuizen, liggen al heel lang op tafel. Wij willen de site gebruiken om de sportsite verder uit te bouwen met bijvoorbeeld een klimmuur en skatepiste, en evenementenweide waarbij ‘s zomers het Sportpaleis naar Middelkerke komt.”