Volksjury samengesteld voor assisenproces tegen voormalige kinesist die vriendin om het leven bracht Siebe De Voogt

09 juni 2020

19u13 0 Middelkerke In het Brugse gerechtsgebouw is dinsdagnamiddag de volksjury samengesteld voor het assisenproces tegen Emmanuël Van Den Steen (70) uit Middelkerke. De voormalige kinesist bracht zijn vriendin Miriam Van Poel (68) uit Haaltert 2,5 jaar geleden met een mes om het leven in haar appartement aan de kust.

Zes mannen en zes vrouwen zullen vanaf vrijdag zetelen in de volksjury op het assisenproces tegen Emmanuël Van Den Steen (70). Dat werd dinsdagnamiddag beslist in het Brugse gerechtsgebouw. Door de coronacrisis vond de jurysamenstelling niet plaats in het assisenhof, zoals gebruikelijk. De 90 kandidaat-juryleden werden onderverdeeld in drie groepen en moesten hun beurt afwachten in verschillende zalen waar normaal de politierechtbanken en correctionele zittingen plaatsvinden. Ook op het proces zelf zullen de plaatsen van de juryleden wat verschillen van normaal. Mondmaskers zouden door de voorzitter niet verplicht worden.

Okra

Op dat proces staat Emmanuël Van Den Steen terecht voor doodslag op zijn vriendin Miriam Van Poel (68). De voormalige kinesist bracht de vrouw op 13 oktober 2017 om het leven met een mes in haar tweede verblijf langs de Jean Van Hinsberghstraat in Middelkerke. Hij zou jaloers geweest zijn, omdat Miriam een week eerder te nauw had gedanst met een andere man bij seniorenvereniging Okra.

Vrijdag wordt de akte van beschuldiging voorgelezen. Maandag gaat het eigenlijke proces van start met het verhoor van de beschuldigde. Van Den Steen wordt bijgestaan door strafpleiter Kris Vincke. De belangen van de nabestaanden worden verdedigd door Jef Vermassen. Een arrest wordt ten vroegste op donderdagavond verwacht.