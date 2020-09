Vliegtuigbom aangetroffen tijdens graafwerken Bart Boterman

09 september 2020

12u20 2 Middelkerke Op een werf langs de Lombardsijdelaan in Westende is woensdagmorgen een vliegtuigbom aangetroffen, tijdens graafwerken met een kraan.

“DOVO werd meteen verwittigd en gaf de opdracht om een perimeter in te stellen van 150 meter diameter, wegens ontploffingsgevaar. Gelukkig woonde niemand in de perimeter en waren er geen evacuaties nodig”, zegt korpschef Frank Delva van de lokale politie Middelkerke.

De politie en brandweer beveiligden de site nadat ze werden verwittigd door de aannemer, in afwachting van ontmijningsdienst DOVO. “Na grondige inspectie bleek dat de springstof niet meer actief was en er dus geen enkel gevaar was. De perimeter werd snel opgeheven en DOVO nam de vliegtuigbom mee”, aldus de korpschef. Vermoedelijk ging het om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Intussen zijn de grondwerken voor de nieuwe verkaveling opnieuw aangevat.