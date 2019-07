Vlaanderen Zingt strijkt vrijdagavond neer in Westende Timmy Van Assche

25 juli 2019

18u20 0 Middelkerke Vrijdag 26 juli om 19.30 uur palmt Vlaanderen Zingt de zeedijk van Westende in, ter hoogte van de Zwaluwenlaan.

Vlaanderen Zingt is een groots muziekfeest waarbij alle toeschouwers de zogenaamde sterren van de avond zijn. De bezoekers zingen samen populaire liedjes die tot het collectief geheugen behoren. Het repertoire bestaat grotendeels uit Nederlandstalige liedjes, maar er zijn ook Engelse en Franse succesnummers. Iedereen krijgt een zangkrantje met alle liedjesteksten en vanop het podium wordt de samenzang in goede banen geleid. Als publieksopwarmer geeft Wim Leys & Band een spetterend optreden. De toegang is geheel gratis. Vlaanderen Zingt doet, zoals de naam al zegt, heel Vlaanderen aan. Op 2 augustus is bijvoorbeeld Blankenberge aan de beurt, op 17 augustus Sint-Idesbald.