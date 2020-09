Vincent Mylle prijkt met Lombardsijde bovenaan na zes op zes: “Kleine verrassing na moeilijke voorbereiding” Bert Denolf

23 september 2020

09u31 0 Middelkerke In een voor Lombardsijde onbekende reeks heeft de dederprovincialer haar start niet gemist. Na een 3-1-zege op de openingsspeeldag tegen Diksmuide B won het nu ook op verplaatsing en liet het thuisploeg Sparta Kruiseke na een 1-4-zege met lege handen achter.

“We speelden opnieuw een volwassen partij, al was dat geen sinecure”, laat trainer Vincent Mylle weten. “Het terrein was een aarden bolwerk waarop geen grassprietje te onderscheiden viel, wat voetballen erg moeilijk maakte. Zonder neerbuigend te doen, vond ik dat het niveau van Kruiseke beneden de standaard van derde provinciale hoort. We hebben weinig moeite moeten doen om hen de baas te kunnen Tegen Diksmuide, een jonge, goed voetballende ploeg, hadden we het vorige week een pak lastiger. Kruiseke zal het volgens mij erg moeilijk hebben om in deze reeks te blijven.”

Wisselen

Die reeks is derde provinciale A, waar Lombardsijde liever niet tot had toegetreden. “We hadden nochtans bijna een overeenkomst met NSVD Handzame om van reeks te wisselen, maar de voetbalbond stak er een stokje voor. Nu moeten we om de twee weken vaak verre verplaatsingen maken. Dat is niet leuk, maar het motiveert ons wel om er in elke uitmatch ten volle voor te gaan, want niemand legt graag vijftig tot zestig kilometer af om er vervolgens niets uit te halen.”

Met zes op zes heeft de kustploeg haar start absoluut niet gemist. “Dat is toch wel een kleine verrassing, want in de voorbereiding wonnen we slechts één oefenmatch, tegen vierdeprovincialer SK Nieuwkapelle. Voor mij was dat echter wat bijzaak, want als coach van de oude stempel hamerde ik vooral op fysieke vooruitgang in de vakantiemaanden. Wie geen negentig minuten tot het uiterste kan gaan, wint volgens mij weinig wedstrijden.”

Kustduel

Wat wil Mylle dit jaar bereiken met Lombardsijde? “Proven, Beselare & Komen-Waasten zijn volgens mij de favorieten in deze reeks. Ik zou graag onze voet naast die ploegen zetten. Dit weekend wacht ons een kustduel tegen De Panne, die ik maar al te graag wil winnen”, besluit de coach.