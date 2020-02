Villa Les Zéphyrs wordt opgesmukt tot cultuur- en kunsthuis Timmy Van Assche

13 februari 2020

18u39 0 Middelkerke Deze zomer zet Villa Les Zéphyrs in Westende de ramen en deuren open voor kunst en cultuur. “Met ruimte voor tentoonstellingen en kleinschalige cultuurevenementen vibreert Les Zéphyrs als nooit tevoren”, maakt schepen van Cultuur Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) zich sterk. “Opfrissingswerken moeten deze aanvullende bestemming mogelijk maken.”

De bekende villa in de Henri Jasparlaan 173 werd in begin de jaren 1920 gebouwd. Op vandaag kan je er nog altijd proeven van de art-nouveau van weleer. Er is een museum en toeristische balie, maar het gemeentebestuur wil de functie van de villa nog breder maken. “Les Zéphyrs moet een echt cultuurhuis worden”, zegt de schepen. “Het aantal bezoekers ligt op vandaag vrij laag met zo’n 1.000 personen per jaar. Tijdens het zomerseizoen willen we er elke woensdag kunst of cultuur op de agenda zetten.” Het nieuwe initiatief ‘Salons Les Zéphyrs zet vier zomerse woensdagen de deuren open voor huiskamerconcerten, prikkelende lezingen of andere kleinere cultuurvoorstellingen. De precieze invulling wordt later nog toegelicht.

Om dat mogelijk te maken, moeten er wel opfrissingswerken gebeuren. “Dat zal met de eigen diensten gebeuren. Het gaat niet om zware, ingrijpende verbouwingen, maar het interieur wordt terug in ere hersteld. Tijdens die werken is het museumgedeelte gesloten, maar blijft de toeristische balie open. Daarna is het meteen uitkijken naar een nieuwe zomertentoonstelling waar jonge Belgische kunstenaars de kans krijgen om tentoon te stellen, zolang hun kunst maar verband houdt met de ontspannende vakantiespirit van Les Zéphyrs.”