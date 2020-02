Vijftiger krijgt 24 maanden cel voor misbruik van drie nichtjes Siebe De Voogt

10 februari 2020

14u16 5 Middelkerke Een 57-jarige man uit Beersel heeft in de Brugse rechtbank 24 maanden cel, waarvan 16 met uitstel, gekregen voor misbruik van zijn drie nichtjes. De oudste feiten van W.C. gaan terug tot halfweg jaren ‘90.

Het onderzoek naar de man ging op 14 juli 2014 van start, toen de moeder van een van de slachtoffers samen met haar dochter klacht indiende bij de politie. Het toen 9-jarig meisje vertelde hoe ze drie dagen eerder op vakantie was met haar oom op een camping in Middelkerke. In hun caravan was de man op een bepaald moment met zijn hand in haar slipje gegaan. Het misbruik door W.C. was blijkbaar geen alleenstaand geval. Ook twee andere nichtjes waren meer dan tien jaar voordien slachtoffer geworden van hun oom. De ene vrouw verklaarde aan de politie hoe ze tussen 1996 en 2003 verscheidene keren betast werd door de man, in de zetel of in de badkamer. Ze was op dat moment tussen 8 en 15 jaar oud.

Leugenachtige test

De andere nicht was naar eigen zeggen twee keer iets gelijkaardig overkomen. In november 2000 was ze 7 à 8 jaar oud en werd ze door haar oom betast, toen ze in bed lag. Een zestal jaar later had de man ook eens aan haar borsten gevoeld.

W.C. ontkende tijdens zijn eerste verhoor op 6 oktober 2015 alle beschuldigingen. Ook na een leugenachtige test aan de leugendetector legde de man geen bekentenissen af. Door kennissen en familie werd hij wel omschreven als een pervert, die wel eens losse handjes durfde te hebben als hij gedronken had.

De rechtbank achtte de feiten maandag dan ook bewezen en legde W.C. 24 maanden gevangenisstraf op, waarvan 16 met uitstel. Aan de slachtoffers moet hij in totaal 2.250 euro schadevergoeding betalen.